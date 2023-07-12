ВСУ совершают массированный обстрел белгородских сёл
ВСУ обстреливают сёла Репяховка, Графовка и Прилесье в Белгородской области
Вооружённые силы Украины обстреливают сёла Репяховка, Графовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. Как сообщает SHOT, они пытаются уничтожить электроподстанцию.
В распоряжении телеграм-канала оказалось видео обстрела Репяховки. Незадолго до этого местные жители видели беспилотник, который мог корректировать огонь. Из-за попадания в ЛЭП без света осталось село Графовка.
Обстрел села Репяховка Белгородской области. Видео © SHOT
А 10 июля ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области: под ударом оказались машинный двор сельскохозяйственного комплекса в Елизаветовке, само село, а также хутор Заря и деревня Сергеевка.