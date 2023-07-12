ВСУ совершают массированный обстрел белгородских сёл

Вооружённые силы Украины обстреливают сёла Репяховка, Графовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. Как сообщает SHOT, они пытаются уничтожить электроподстанцию.

В распоряжении телеграм-канала оказалось видео обстрела Репяховки. Незадолго до этого местные жители видели беспилотник, который мог корректировать огонь. Из-за попадания в ЛЭП без света осталось село Графовка.

Обстрел села Репяховка Белгородской области. Видео © SHOT