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12 июля, 13:41

ВСУ совершают массированный обстрел белгородских сёл

ВСУ обстреливают сёла Репяховка, Графовка и Прилесье в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреливают сёла Репяховка, Графовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. Как сообщает SHOT, они пытаются уничтожить электроподстанцию.

В распоряжении телеграм-канала оказалось видео обстрела Репяховки. Незадолго до этого местные жители видели беспилотник, который мог корректировать огонь. Из-за попадания в ЛЭП без света осталось село Графовка.

Обстрел села Репяховка Белгородской области. Видео © SHOT

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А 10 июля ВСУ совершили массированную атаку на сёла в Курской области: под ударом оказались машинный двор сельскохозяйственного комплекса в Елизаветовке, само село, а также хутор Заря и деревня Сергеевка.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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