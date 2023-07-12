Американский спортсмен поблагодарил Путина за "исцеление мира от ковида" путём начала СВО
Бывший кикбоксер Тейт из США поблагодарил Путина за "исцеление мира от ковида"
Бывший кикбоксер из США Эндрю Тейт поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что благодаря его решению о начале СВО "мир исцелился от ковида". Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Бывший американский кикбоксер Эндрю Тейт поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "исцеление мира от ковида". Видео © Twitter / TuckerCarlson / LIFE
"Я думаю, мы все должны отдать должное Путину за исцеление от ковида", — сказал Тейт, добавив, что, как только началась СВО, "ковид сразу куда-то исчез".
Как уточнил кикбоксер, российский лидер "заслужил похвалу хотя бы за то, что он всех вылечил от ковида". Спортсмен также напомнил людям, что мир не чёрно-белый.
"Если вы настолько наивны, что считаете, что воюют хорошие против злодеев, злодеи — сумасшедшие маньяки, а хорошие сражаются за свободу, то у меня для вас плохие новости. Вам надо больше читать. Надо видеть интересы стран или правителей", — поведал Тейт.
Ранее Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает попытки укрепления собственной политической позиции за фасадом борьбы за демократию в стране. Журналист напомнил о некоторых не вполне демократических методах, к которым прибегал киевский режим для укрепления своей власти: захват Киево-Печерской лавры, арест священников, уничтожение политических противников и запрет абсолютно любой критики в свой адрес.
Twitter / TuckerCarlson