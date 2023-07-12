Американский спортсмен поблагодарил Путина за "исцеление мира от ковида" путём начала СВО

Бывший кикбоксер из США Эндрю Тейт поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что благодаря его решению о начале СВО "мир исцелился от ковида". Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Бывший американский кикбоксер Эндрю Тейт поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "исцеление мира от ковида". Видео © Twitter / TuckerCarlson / LIFE

"Я думаю, мы все должны отдать должное Путину за исцеление от ковида", — сказал Тейт, добавив, что, как только началась СВО, "ковид сразу куда-то исчез".

Как уточнил кикбоксер, российский лидер "заслужил похвалу хотя бы за то, что он всех вылечил от ковида". Спортсмен также напомнил людям, что мир не чёрно-белый.

"Если вы настолько наивны, что считаете, что воюют хорошие против злодеев, злодеи — сумасшедшие маньяки, а хорошие сражаются за свободу, то у меня для вас плохие новости. Вам надо больше читать. Надо видеть интересы стран или правителей", — поведал Тейт.