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12 июля, 14:01

На заводе "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске ликвидируют последствия пожара

На заводе "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар. Согласно последним данным регионального управления МЧС России, факельное горение уже удалось ликвидировать.

Кадры с места пожара на дзержинском заводе АО "Сибур-Нефтехим". Видео © Telegram / Дзержинское ТВ

"Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают 80 спасателей МЧС, используется 24 единицы техники. Причина пожара пока не известна. В компании сообщили, что производство окиси этилена и гликоли было временно приостановлено. Эксперты следят за качеством атмосферного воздуха.

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Telegram / ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Наталья Исакова
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