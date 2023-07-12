На заводе "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске ликвидируют последствия пожара

На заводе "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар. Согласно последним данным регионального управления МЧС России, факельное горение уже удалось ликвидировать.

Кадры с места пожара на дзержинском заводе АО "Сибур-Нефтехим". Видео © Telegram / Дзержинское ТВ

"Происходит охлаждение производственной установки. Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП работают 80 спасателей МЧС, используется 24 единицы техники. Причина пожара пока не известна. В компании сообщили, что производство окиси этилена и гликоли было временно приостановлено. Эксперты следят за качеством атмосферного воздуха.