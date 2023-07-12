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12 июля, 14:38

В Курской области открыли памятник подвигу бойцов 70-й армии

К 80-летию Победы в Курской битве вблизи села Молотычи открыли памятник в честь советских воинов. Именно здесь в июле 1943 года 70-я армия держала оборону и не допустила прорыва фашистов.

На торжественном открытии мемориала, в частности, присутствовал губернатор региона Роман Старовойт, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев, а также общественники из "Курского землячества". Новый памятник стал частью мемориального комплекса "Поклонная высота".

"В эти дни, 80 лет назад, на Курской дуге наши деды и прадеды разрушили планы вермахта. Здесь фашисты пытались в последний раз прорвать нашу оборону и добиться победы в Великой Отечественной войне", — отметил Старовойт.

  • В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт

В Курской области открыли памятник подвигу советских воинов. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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Новый памятник представляет собой две стены и центральную стелу, на которой перечислены подразделения, входившие в состав 70-й армии. Также на стенах изображены фотографии и биографии советских героев.

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А ранее глава СВР Сергей Нарышкин сравнил Курскую битву 1943 года с контрнаступлением ВСУ. В частности, он обратил внимание на то, что подготовка к бою со стороны вермахта шла долго и всё время откладывалась.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Наталья Исакова
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