В Курской области открыли памятник подвигу бойцов 70-й армии

К 80-летию Победы в Курской битве вблизи села Молотычи открыли памятник в честь советских воинов. Именно здесь в июле 1943 года 70-я армия держала оборону и не допустила прорыва фашистов.

На торжественном открытии мемориала, в частности, присутствовал губернатор региона Роман Старовойт, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев, а также общественники из "Курского землячества". Новый памятник стал частью мемориального комплекса "Поклонная высота".

"В эти дни, 80 лет назад, на Курской дуге наши деды и прадеды разрушили планы вермахта. Здесь фашисты пытались в последний раз прорвать нашу оборону и добиться победы в Великой Отечественной войне", — отметил Старовойт.







Новый памятник представляет собой две стены и центральную стелу, на которой перечислены подразделения, входившие в состав 70-й армии. Также на стенах изображены фотографии и биографии советских героев.