Фитнес-тренер назвала упражнение против второго подбородка и поплывшего овала лица

Упражнения для самой широкой мимической мышцы на передней поверхности шеи могут помочь дольше сохранить молодость лица. Эта мышца называется платизма, рассказала фитнес-тренер Ольга Дерендеева. Работа с ней поможет избежать появления поплывшего овала лица и второго подбородка.

"Это зона, которую мы все видим, когда общаемся с человеком. Её особенностью является то, что она не крепится к костям, а края сверху и снизу буквально вплетаются в мышцы нижней трети лица и в грудные мышцы", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Для укрепления этой мышцы специалист рекомендовала сначала расслабить трапецию, а затем хорошо помассировать указанную выше зону. После нужно поворачивать голову влево и вправо, пытаясь тянуться макушкой наверх. Сидеть необходимо с ровной спиной.

Эксперт подчеркнула, что такое упражнение нельзя выполнять тем, у кого шея сильно "пережата", людям с остеохондрозом и болью в шее. В качестве альтернативы можно встать лицом к стене и сделать круговое движение головой, не запрокидывая её.