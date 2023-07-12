Терапевт рассказал, опасна ли вода в пластиковых бутылках

Многие думают, что пить воду из пластиковых бутылок опасно, однако на деле это не совсем так. Об этом заявил терапевт Лев Авербах.

"Воду можно пить из пластиковой бутылки. Если пластик пищевой, он для одноразового употребления, его не рекомендуется заправлять заново", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач добавил, что бутылку надо носить в сумке, чтобы она не нагревалась. Он посоветовал пить охлаждённую воду.