ООН: С 2019 года число голодающих в мире выросло на 122 миллиона человек

С 2019 года количество голодающих в мире из-за различных кризисов выросло на 122 миллиона человек. Таковы данные доклада пяти специализированных учреждений ООН.

В документе сказано, что в 2022 году от 691 до 783 миллионов человек столкнулись с проблемой голода (усреднённой цифрой назвали 735 миллионов). Уточняется, что это на 122 миллиона человек больше, чем в 2019 году — ещё до пандемии CoViD-19.

В докладе объясняют такой рост количества голодающих тем же коронавирусом, различными природными катаклизмами и конфликтами, в том числе украинским.