"Не видим негатива": В РПЛ высказались за возвращение пива на стадионы

"Все клубы за возвращение пива. Мы не видим негатива в этом, нужно всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернём пиво на стадионы, тем всем будет лучше", — сказал он, назвав пенный напиток одним из "инструментов для работы с аудиторией".