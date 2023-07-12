"Не видим негатива": В РПЛ высказались за возвращение пива на стадионы
Алиев: РПЛ и футбольные клубы выступают за возвращение пива на стадионы
Российская премьер-лига и футбольные клубы, играющие в ней, выступают за возращение пива на стадионы, сообщил журналистам президент РПЛ Александр Алаев.
"Все клубы за возвращение пива. Мы не видим негатива в этом, нужно всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернём пиво на стадионы, тем всем будет лучше", — сказал он, назвав пенный напиток одним из "инструментов для работы с аудиторией".
Ранее Лайф сообщал, что в МВД поддержали возвращение пива на российские стадионы, но при одном условии: только с работающей системой идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID.
ТАСС / Денис Тырин