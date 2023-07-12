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12 июля, 15:35

"Не видим негатива": В РПЛ высказались за возвращение пива на стадионы

Алиев: РПЛ и футбольные клубы выступают за возвращение пива на стадионы

Российская премьер-лига и футбольные клубы, играющие в ней, выступают за возращение пива на стадионы, сообщил журналистам президент РПЛ Александр Алаев.

"Все клубы за возвращение пива. Мы не видим негатива в этом, нужно всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернём пиво на стадионы, тем всем будет лучше", — сказал он, назвав пенный напиток одним из "инструментов для работы с аудиторией".

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Ранее Лайф сообщал, что в МВД поддержали возвращение пива на российские стадионы, но при одном условии: только с работающей системой идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID.

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ТАСС / Денис Тырин

Наталья Исакова
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