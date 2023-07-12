Эрдоган решил объяснить Путину, почему отдал азовцев* Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с лидером России Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Украине главарей нацбатальона "Азов"*. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара получил запрос о освобождение шестерых азовцев* и дала положительный ответ. После этого в России сделали "ряд заявлений".

"Но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной", — уверяет Эрдоган.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев* нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей.