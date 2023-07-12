Командиров украинского "Азова"*, которых власти Турции вопреки договорённостям передали Киеву, нужно уничтожить. Об этом Лайфу заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, сегодня остаётся только "обнулять" неонацистов, не брать их в плен.

Картаполов заявил, что Эрдоган сдал азовцев* на утилизацию. Видео © LIFE

"Зачем они нужны, их надо уничтожать и всё. <...> Отсидели, полы поподметали, отдохнули. Обнулять теперь и всё", — сказал парламентарий.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*, было опубликовано соответствующее видео. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев* нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей. В США заявили, что Вашингтон не причастен к возвращению командиров батальона.