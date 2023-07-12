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12 июля, 15:46

В Бразилии заявили о "бесчеловечных" угрозах "Зенита" Клаудиньо и Малкому

Паулиста: "Зенит" угрожал Клаудиньо и Малкому расторжением контракта

<p>Малком и Клаудиньо. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457379985/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Малком и Клаудиньо. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Игроков "Зенита" Клаудиньо и Малкома не вызывали на ЧМ, который прошёл в Катаре в 2022 году, потому что руководство петербургского клуба якобы сильно давило на футболистов, угрожая расторжением контракта. С таким заявлением выступил директор по развитию Бразильской федерации футбола Жуниньо Паулиста.

"Скажу за себя: мне не понравилось их отношение к сборной, о чём я сообщил футболистам. Руководители "Зенита" давили на футболистов, делали это в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта", — приводит портал ESPN его слова.

Паулиста заявил, что был сильно разочарован из-за невозможности Малкома и Клаудиньо выступать за национальную сборную в Катаре. Напомним, на ЧМ-2022 бразильцы вылетели с четвертьфинала турнира, проиграв сборной Хорватии в серии пенальти (4:2).

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Наталья Исакова
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