Косметолог перечислила причины синяков под глазами

Синяки под глазами могут появляться из-за плохого сна, индивидуальных особенностей организма и кислородного голодания. Об этом рассказала косметолог Мария Мартынова.

В первую очередь синяки под глазами могут говорить о недостатке отдыха. Из-за этого фактора кожа выглядит бледнее, поэтому пятна возле глаз становятся ярче.

"Вторая причина — индивидуальная особенность строения орбитальной зоны. Кожа у таких людей очень тонкая, жировая прослойка практически равна нулю, плюс вокруг глаз много мелких капилляров", — сказала эксперт в беседе с gazetametro.ru.

Из-за нехватки кислорода и обезвоженности организма также могут появиться синяки под глазами. В этих случаях нарушается микроциркуляция крови, она может стать густой и тёмной. Это заметно под тонкой кожей вокруг глаз.

Если в борьбе с синяками под глазами не помогают сон и достаточный приём воды, то можно воспользоваться косметическими средствами. Но важно знать, какие компоненты должны быть в такой продукции.

Эксперт посоветовала выбирать кремы и гели для орбитальной зоны с витамином С, ниацинамидом и троксерутином. Полезны будут также кофеин и экстракт конского каштана в составе косметических средств. А ещё можно брать продукцию с пептидами и УФ-фильтрами для дополнительной защиты кожи от солнца.