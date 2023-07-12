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12 июля, 18:02

Зеленский предположил, когда войска стран НАТО могут войти на Украину

Зеленский: Украина не заинтересована в иностранных войсках на своей территории

Украина не заинтересована в размещении на своей территории войск других государств до вступления в НАТО. С таким заявлением выступил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Тему размещения у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни государства НАТО, ни мы — пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооружённые силы", — отметил он в ходе брифинга в литовском Вильнюсе.

По словам президента Украины, своих вооружённых сил его стране достаточно, вопрос только в современном оружии натовского образца. Зеленский считает, что силы Незалежной в будущем смогут сами присутствовать в государствах Североатлантического альянса. Он подчеркнул: партнёры понимают, что у Украины мощная армия, и когда страна будет в НАТО, её военные будут приглашены, чтобы обеспечивать безопасность на территории других стран.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский дерзко ответил британскому министру на слова о неблагодарности Киева. Президент Украины предложил рассказать, как именно нужно выражать признательность.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Никита Осипов
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