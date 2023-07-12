Зеленский предположил, когда войска стран НАТО могут войти на Украину

Украина не заинтересована в размещении на своей территории войск других государств до вступления в НАТО. С таким заявлением выступил лидер Незалежной Владимир Зеленский.

"Тему размещения у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни государства НАТО, ни мы — пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооружённые силы", — отметил он в ходе брифинга в литовском Вильнюсе.

По словам президента Украины, своих вооружённых сил его стране достаточно, вопрос только в современном оружии натовского образца. Зеленский считает, что силы Незалежной в будущем смогут сами присутствовать в государствах Североатлантического альянса. Он подчеркнул: партнёры понимают, что у Украины мощная армия, и когда страна будет в НАТО, её военные будут приглашены, чтобы обеспечивать безопасность на территории других стран.