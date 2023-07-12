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12 июля, 18:28

Муж россиянки вдруг "ожил" спустя семь лет

Москвичка случайно узнала, что её умерший семь лет назад муж жив

Жительница Москвы случайно узнала о том, что её якобы умерший семь лет назад супруг на самом деле жив. Такое известие настигло женщину в загсе, куда она пришла, чтобы оформить свидетельство о смерти мужа.

В марте 2016 года женщина вышла замуж в Ставропольском крае. Через три месяца её супруг попал в больницу с панкреатитом, после этого он перестал отвечать на звонки супруги. В один из дней трубку взяла неизвестная, которая представилась родственницей мужчины. Она заявила, что тот якобы умер, и попросила больше не звонить.

"Полиции Елена пояснила, что по телефону ей чётко дали понять, что приезжать на похороны ей не следует. Семья Степана отказалась называть дату и место похорон, объяснив это нежеланием видеть Елену во время траура", — рассказал неназванный собеседник агентства "Регнум".

После этого Елена вернулась в Москву и стала пытаться жить заново. Спустя несколько лет, женщина всё-таки приехала на родину супруга, чтобы оформить свидетельство о его смерти. Однако оказалось, что того нет среди умерших. Елена попыталась ещё раз связаться с родственниками Степана, но они отказались разговаривать с ней. Сейчас оперативники пытаются установить местоположение мужчины. Не исключено, что его гибель была инсценирована родственниками.

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Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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