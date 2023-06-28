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28 июня, 11:02

Петербуржец выстрелил в девушку и покончил с собой

"Mash на Мойке": В Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил с собой

<p>Сотрудники полиции возле дома в Санкт-Петербурге, где мужчина выстрелил в девушку и покончил с собой. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/12680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Сотрудники полиции возле дома в Санкт-Петербурге, где мужчина выстрелил в девушку и покончил с собой. Обложка © Telegram / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге произошла стрельба на проспекте Солидарности. Как сообщает "Mash на Мойке", сначала мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, а затем покончил жизнь самоубийством.

По данным телеграм-канала, всё произошло в коммунальной квартире. Пострадавшая госпитализирована, все подходы к дому перекрыты, на месте работают специалисты. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Появилось видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье

Появилось видео с места стрельбы с четырьмя ранеными в Приморье

Ранее Лайф писал, что москвич взял жену в заложники и собирался взорвать её гранатой. Позже полиция задержала мужчину, выяснилось, что никакой гранаты у него не было. А, по словам супруги, муж "просто напился и начал звонить".

Никита Никонов
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