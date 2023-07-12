В Литве пытаются найти виновных в хищении секретных данных о саммите НАТО
Спецслужбы Литвы: Проводится расследование хищения данных о саммите НАТО
Возможное хищение хакерами тайных сведении о саммите Североатлантического альянса, который во вторник и среду проходил в Вильнюсе, не останется без внимания: расследованием инцидента занимается Департамент госбезопасности Литвы. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на представителя спецслужбы Аурелию Верницкайте.
"Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями", — рассказала Верницкайте.
Речь идёт о появившихся в соцсетях сведениях о том, что группа хакеров смогла получить доступ к секретным данным организаторов мероприятия.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. По словам Толмачёва, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.
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