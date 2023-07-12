В Литве пытаются найти виновных в хищении секретных данных о саммите НАТО

Возможное хищение хакерами тайных сведении о саммите Североатлантического альянса, который во вторник и среду проходил в Вильнюсе, не останется без внимания: расследованием инцидента занимается Департамент госбезопасности Литвы. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на представителя спецслужбы Аурелию Верницкайте.

"Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями", — рассказала Верницкайте.

Речь идёт о появившихся в соцсетях сведениях о том, что группа хакеров смогла получить доступ к секретным данным организаторов мероприятия.