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12 июля, 19:38

В Литве пытаются найти виновных в хищении секретных данных о саммите НАТО

Спецслужбы Литвы: Проводится расследование хищения данных о саммите НАТО

Возможное хищение хакерами тайных сведении о саммите Североатлантического альянса, который во вторник и среду проходил в Вильнюсе, не останется без внимания: расследованием инцидента занимается Департамент госбезопасности Литвы. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на представителя спецслужбы Аурелию Верницкайте.

"Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями", — рассказала Верницкайте.

Речь идёт о появившихся в соцсетях сведениях о том, что группа хакеров смогла получить доступ к секретным данным организаторов мероприятия.

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Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. По словам Толмачёва, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.

Обложка ©

Getty Images / Paul Ellis

Анатолий Симоненко
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