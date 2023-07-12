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12 июля, 19:53

Воздушный шар с людьми в корзине столкнулся с линией ЛЭП под Липецком и загорелся

Воздушный шар с людьми в корзине повис на проводах ЛЭП под Липецком

<p>Воздушный шар с людьми в корзине повис на проводах ЛЭП под Липецком. Видео © t.me / <a href="https://t.me/lipobl/6629" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Липецкая область</a></p>

Воздушный шар с людьми в корзине повис на проводах ЛЭП под Липецком. Видео © t.me / Липецкая область

Воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся. Как сообщили в региональной администрации, в корзине аэростата находилось пять человек.

Всё произошло на территории городского поселения Грязи в Липецкой области. Воздушный шар, в корзине которого находилось пять человек, во время полёта зацепился за высоковольтные линии электропередачи и повис в воздухе, после чего начался небольшой пожар. Чтобы спасти путешественников, специалистам пришлось прекратить подачу энергии по данной ЛЭП.

"После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание. <…> Все люди спасены, пострадавших нет", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане упал воздушный шар с людьми в корзине. Инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. Шар ударился о скалу, в результате чего пострадали, по предварительным данным, четыре человека, которые в этот момент находились в корзине.

Оксана Попова
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