Воздушный шар с людьми в корзине столкнулся с линией ЛЭП под Липецком и загорелся

Воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся. Как сообщили в региональной администрации, в корзине аэростата находилось пять человек.

Всё произошло на территории городского поселения Грязи в Липецкой области. Воздушный шар, в корзине которого находилось пять человек, во время полёта зацепился за высоковольтные линии электропередачи и повис в воздухе, после чего начался небольшой пожар. Чтобы спасти путешественников, специалистам пришлось прекратить подачу энергии по данной ЛЭП.

"После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание. <…> Все люди спасены, пострадавших нет", — сказано в сообщении.