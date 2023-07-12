Воздушный шар с людьми в корзине столкнулся с линией ЛЭП под Липецком и загорелся
Воздушный шар с людьми в корзине повис на проводах ЛЭП под Липецком
Воздушный шар с людьми в корзине повис на проводах ЛЭП под Липецком. Видео © t.me / Липецкая область
Воздушный шар с людьми столкнулся с линией электропередачи в Липецкой области и загорелся. Как сообщили в региональной администрации, в корзине аэростата находилось пять человек.
Всё произошло на территории городского поселения Грязи в Липецкой области. Воздушный шар, в корзине которого находилось пять человек, во время полёта зацепился за высоковольтные линии электропередачи и повис в воздухе, после чего начался небольшой пожар. Чтобы спасти путешественников, специалистам пришлось прекратить подачу энергии по данной ЛЭП.
"После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание. <…> Все люди спасены, пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане упал воздушный шар с людьми в корзине. Инцидент произошёл в Махачкале недалеко от склона Тарки-Тау. Шар ударился о скалу, в результате чего пострадали, по предварительным данным, четыре человека, которые в этот момент находились в корзине.