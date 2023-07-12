Байден признался, что на самом деле думают в НАТО о контрнаступлении Киева
Байден: Военные НАТО признали контрнаступление трудной задачей для Киева
Военные, участвовавшие в мероприятиях саммита НАТО в Вильнюсе, оценили проведение контрнаступления ВСУ, назвав его сложной задачей для Украины. Об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с прессой в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки.
В том числе у Байдена поинтересовались, предоставил ли лидер Украины Владимир Зеленский новые данные о ходе контрнаступления. В ответ на это американский президент заявил, что в Киеве пока ещё настроены оптимистично.
"Я не могу вдаваться в подробности, мы долго говорили там со всеми военными, и они всё ещё оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача", — процитировал Байдена пресс-пул Белого дома.
Ранее Байден на встрече с Зеленским шуткой ответил на вопрос о присоединении Киева к НАТО. Причём предназначался этот вопрос даже не главе Белого дома. Один из присутствующих журналистов спросил лидера Украины, как скоро после завершения конфликта его страна хотела бы вступить в альянс. Байден пошутил, что за 1 час 20 минут.
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