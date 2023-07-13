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12 июля, 21:50

В МИД РФ заявили о возвращении НАТО к схеме холодной войны

МИД РФ: Саммит НАТО показал, что альянс вновь придерживается схем холодной войны

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе стало ясно, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

"Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии", — указано в сообщении.

Вместе с этим в ведомстве заявили, что анализ результатов состоявшегося саммита будет продолжен и с учётом выявленных угроз безопасности РФ будут приняты меры.

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Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. По его словам, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.

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Getty Images / Paul Ellis

Анатолий Симоненко
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