В МИД РФ заявили о возвращении НАТО к схеме холодной войны
МИД РФ: Саммит НАТО показал, что альянс вновь придерживается схем холодной войны
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе стало ясно, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
"Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии", — указано в сообщении.
Вместе с этим в ведомстве заявили, что анализ результатов состоявшегося саммита будет продолжен и с учётом выявленных угроз безопасности РФ будут приняты меры.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, настолько невнятные, что становится даже неловко за участников. По его словам, западные лидеры делали ставку на информационный шум вокруг мероприятия, а не на его итоги.
Getty Images / Paul Ellis