В МИД РФ заявили о возвращении НАТО к схеме холодной войны

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе стало ясно, что Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

"Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны, только теперь ради защиты "нашего одного миллиарда" от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на демократии и автократии", — указано в сообщении.

Вместе с этим в ведомстве заявили, что анализ результатов состоявшегося саммита будет продолжен и с учётом выявленных угроз безопасности РФ будут приняты меры.