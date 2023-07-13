Турэксперт рассказал, какими будут новые круглогодичные курорты в России

Круглогодичные курорты, которые к 2030 году будут созданы в России, для получения должного статуса должны будут иметь работающие аэропорты, железнодорожные вокзалы и, конечно, хороший сервис. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, в этих местах должно быть полное оснащение всеми необходимыми коммуникациями для строительства полноценных гостиниц на полторы-две тысячи мест, но никак не на 10–20. Эксперт пояснил, что актуальность таких курортов также обусловлена тем, что некоторые россияне не имеют возможности выехать на отдых за границу. По этой причине отдельные отельеры поднимают цены на проживание. Как раз появление новых мест и должно "выровнять ситуацию", объяснил специалист.

"Отдельное место занимает сервис. Практика показывает, что туристы больше тяготеют к отелям и базам отдыха, в которых "всё включено". Чтобы им не приходилось постоянно искать другие места для того, чтобы поесть, поплавать в бассейне и так далее. Потому что на деле это выливается в колоссальные переплаты", — подчеркнул Мкртчян.