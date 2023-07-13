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13 июля, 02:07

В России могут создать единый короткий номер для вызова аварийных служб

Политолог Орлов предложил создать единый номер для вызова аварийных служб ЖКХ

В России необходимо создать федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб. С таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишет RT, ссылаясь на копию соответствующего обращения.

По словам политолога, в России по номеру 112 можно вызвать полицию, пожарную службу, скорую помощь и аварийную службу газа. Однако такого же номера на случай коммунальных аварий нет. И хотя в каждом муниципалитете есть свой стационарный номер диспетчера службы ЖКХ, далеко не все могут запомнить его или быстро найти в экстренной ситуации, подчеркнул эксперт.

При наличии короткого единого номера можно будет минимизировать ущерб, который граждане рискуют получить в подобных ситуациях, объяснил Орлов.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб", — указано в тексте обращения.

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Ранее стало известно, что уже в следующем году государство начнёт компенсировать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), а не гражданам, как это делается сейчас.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Анатолий Симоненко
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