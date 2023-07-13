Россияне рассказали, из-за чего стали чаще засиживаться на работе

За последние полгода 58% россиян стали чаще засиживаться на работе, пишет RT со ссылкой на опрос ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и исследовательского центра "Зарплаты.ру". По данным исследования, в котором приняли участие 2 тысячи соискателей, 27% опрошенных, такое происходит как минимум раз-два в неделю.

Обычно на работе приходится оставаться на фоне резкого сокращения штата и нехватки сотрудников для того, чтобы выполнять поставленные задачи, о чём сообщили 49% участников опроса.

Чаще всего эта проблема затрагивает жителей Екатеринбурга — 65%. В свою очередь 32% россиян убеждены, что им приходится тратить больше времени на работу из-за сжатых сроков, а наиболее часто с этим сталкиваются респонденты из Новосибирска — 40% опрошенных.

Также 25% опрошенных признались, что им приходится задерживаться, так как они выполняют задачи других людей. Например, об этом сообщили 30% жителей Ростова-на-Дону. В сфере бухгалтерии и финансов оставаться приходится 66%, в сферах строительства и недвижимости — 62%, в области менеджеров по продажам — 53%, в сфере сотрудников отдела маркетинга и PR — 50%, в области также IT-специалистов — также 50%. По данным исследования, 89% россиян задерживаются на работе до трёх часов, 42% пожаловались, что из-за этого стали чаще ходить к врачам.