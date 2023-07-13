Лавров предложил иностранным журналистам в Джакарте сделать совместное фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров подошёл к иностранным журналистам на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте и предложил сделать совместное фото. Кадры с этим моментом опубликовала в телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров встретился с иностранными журналистами в Индонезии. Видео © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Появление Лаврова в холле отеля "Шангри-Ла", где ранее состоялась министерская встреча Россия – АСЕАН, вызвало большой ажиотаж среди представителей зарубежных СМИ. Корреспонденты сидели перед камерами, чтобы не мешать им снимать. В один момент они громко позвали российского министра.

В итоге Лавров подошёл к журналистам и сказал: "Давайте сделаем фото, вставайте". Кроме того, одна из корреспонденток успела сделать совместную фотографию с главой МИД РФ. В конце Лавров пожелал всем журналистам удачи и удалился.