Лавров уличил Запад в намерении нанести урон России руками "киевских марионеток"

Украинский конфликт не завершится до того момента, пока западные страны не откажутся от намерения нанести России стратегическое поражение руками Киева. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, продолжение поставок Киеву различного вида вооружения говорит о том, что отказываться от своей позиции Запад не собирается.

"Почему вооружённое противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост: оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток", — заявил он в интервью индонезийской газете "Компас", текст которого приводит МИД РФ.