Лавров уличил Запад в намерении нанести урон России руками "киевских марионеток"
Лавров: Конфликт на Украине будет продолжаться, пока Запад думает о поражении РФ
Украинский конфликт не завершится до того момента, пока западные страны не откажутся от намерения нанести России стратегическое поражение руками Киева. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, продолжение поставок Киеву различного вида вооружения говорит о том, что отказываться от своей позиции Запад не собирается.
"Почему вооружённое противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост: оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток", — заявил он в интервью индонезийской газете "Компас", текст которого приводит МИД РФ.
По его оценке, признаков изменения данной позиции нет, так как американские власти совместно с партнёрами всё ещё "лихорадочно накачивают Украину оружием" и подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского продолжать вести боевые действия.
Ранее Лайф рассказывал, что 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца".
t.me / МИД РФ