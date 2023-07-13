Когда Россия одержит победу, Украина потеряет примерно половину своей территории и станет государством-обрубком. Такое заявление в интервью South China Morning Post сделал американский политолог Джон Миршаймер.

"То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом", — считает он.

По словам Миршаймера, Украина потеряет обширные территории. Эксперт также считает, что активные боевые действия будут идти ещё два года. При этом он не видит перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Политолог вместе с тем призвал Запад отказаться от привычки принимать желаемое за действительное. Вместо этого Соединённым Штатам и их союзникам стоит приготовиться к "неприятной" победе России, добавил он.