Во Франции объяснили, почему у Киева нет ни единого шанса на победу

Украине до сих пор чудом удаётся выстаивать в конфликте, ведь её человеческие и военные ресурсы остаются весьма ограниченными. Таким мнением поделился вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер. По мнению политика, у Киева нет ни единого шанса на победу.

"У Украины нет таких возможностей "регенерации", как у России, ввиду демографических различий. Несмотря на то что мы масштабно помогали Украине, она не смогла удержать Бахмут. Я считаю, что в этой войне Украине невозможно победить. Украина гораздо меньше и слабее России, поэтому решение конфликта должно быть политическим, а не военным", — заявил политик в интервью изданию Le Dialogue.