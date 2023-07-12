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12 июля, 14:26

Во Франции объяснили, почему у Киева нет ни единого шанса на победу

Вице-президент Республиканской партии Франции Обер назвал победу Украины невозможной

Украине до сих пор чудом удаётся выстаивать в конфликте, ведь её человеческие и военные ресурсы остаются весьма ограниченными. Таким мнением поделился вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер. По мнению политика, у Киева нет ни единого шанса на победу.

"У Украины нет таких возможностей "регенерации", как у России, ввиду демографических различий. Несмотря на то что мы масштабно помогали Украине, она не смогла удержать Бахмут. Я считаю, что в этой войне Украине невозможно победить. Украина гораздо меньше и слабее России, поэтому решение конфликта должно быть политическим, а не военным", заявил политик в интервью изданию Le Dialogue.

Россия разочаровала США и НАТО плохими вестями с Украины

Россия разочаровала США и НАТО плохими вестями с Украины

Ранее другой французский аналитик, Тьерри Лоран Пелле, назвал очевидным факт, что Россия победит Украину. При условии роста цен на энергоносители и истощении складов боеприпасов для снабжения Украины страны ЕС "будут абсолютно не в состоянии поддерживать конфликт ещё 12 месяцев", прогнозирует он. В США уже тоже признали неотвратимое поражение Украины. Военные поставки Киеву никак не изменят ситуацию на поле боя, считает бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Марина Калегина
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