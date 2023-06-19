Многие хотели победить Россию, но их попытки не увенчались успехом. Украина не может стать исключением, заявил французский предприниматель и геополитический аналитик, лидер "Международного альянса патриотов" Тьерри Лоран Пелле в интервью изданию Stratpol.

"Если Наполеон не смог победить Россию, если Гитлер не смог этого сделать делать, то что может Украина? Очевидно, что Россия победит Украину, это тривиальный вопрос разницы в количестве людей и ресурсов", — сказал он.

По словам аналитика, в течение последнего года Украина жила за счёт субсидий, предоставляемых ей Западом, но сегодня задолженность превысила даже эту сумму. Такая ситуация уже не устойчива, отметил Пелле. Кроме того, француз считает, что конфликт в Незалежной случился в неподходящее для ЕС время, ведь Европе ещё нужно восстановиться после коронавируса. При условии роста цен на энергоносители и истощения складов боеприпасов для снабжения Украины страны сообщества "будут абсолютно не в состоянии поддерживать конфликт ещё 12 месяцев".

Эксперт добавил, что также в трудном положении находятся Соединённые Штаты из-за внутренних разногласий между республиканцами и демократами относительно финансовой поддержки Киева и хрупкой американской банковской системы. Также Пелле высказала свое мнение насчёт истоков украинского конфликта. По его мнению, США хотели разрушить европейскую экономику.

"Партнёрство между Россией и Германией укреплялось. А разрушив европейскую экономику, Соединённые Штаты приведут к краху евро, тем самым укрепив позиции доллара как международной резервной валюты", — считает эксперт по геополитике.