Многие хотели победить Россию, но их попытки не увенчались успехом. Украина не может стать исключением, заявляет французский предприниматель и геополитический аналитик, лидер "Международного альянса патриотов" Тьерри Лоран Пелле в интервью изданию Stratpol.

"Если Наполеон не смог победить Россию, если Гитлер не смог этого сделать, то что может Украина? Очевидно, что Россия победит Украину, это тривиальный вопрос разницы в количестве людей и ресурсов", — сказал он.

По словам аналитика, в течение последнего года Украина жила за счёт субсидий, предоставляемых ей Западом, но сегодня задолженность превысила даже эту сумму. Такая ситуация уже неустойчива, отметил Пелле. Кроме того, француз считает, что конфликт в Незалежной случился в неподходящее для ЕС время, ведь Европе ещё нужно восстановиться после коронавируса. При условии роста цен на энергоносители и истощении складов боеприпасов для снабжения Украины страны сообщества "будут абсолютно не в состоянии поддерживать конфликт ещё 12 месяцев".

Эксперт считает, что также в трудном положении находятся Соединённые Штаты из-за внутренних разногласий между республиканцами и демократами относительно финансовой поддержки Киева и хрупкой американской банковской системы. Также Пелле приводит своё мнение насчёт истоков украинского конфликта: США хотели разрушить европейскую экономику.

"Партнёрство между Россией и Германией укреплялось. А разрушив европейскую экономику, Соединённые Штаты приведут к краху евро, тем самым укрепив позиции доллара как международной резервной валюты", — считает эксперт.