Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО "прямой дорогой к войне"

Вступление Украины в НАТО — это ненужная провокация и дорога к открытой войне с Россией. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего.

"Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", — уточнили в офисе кандидата.