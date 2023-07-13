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13 июля, 04:13

Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО "прямой дорогой к войне"

Кеннеди-младший: Вступление Украины в НАТО — прямая дорога к войне с Россией

Вступление Украины в НАТО — это ненужная провокация и дорога к открытой войне с Россией. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего.

"Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", — уточнили в офисе кандидата.

Кеннеди также убеждён, что в данный момент нужно заниматься деэскалацией конфликта, поставив целью достижение мира через переговоры, обеспечение безопасности, суверенитета и прав обеих сторон.

Стало известно, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

Стало известно, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

Ранее Лайф рассказывал, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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