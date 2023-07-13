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13 июля, 07:54

Безбилетник хотел улететь из Пулково в Дагестан в отсеке шасси, но был задержан

Пассажир-безбилетник пытался пробраться в салон самолёта через механизм шасси и бесплатно улететь из Пулково в Дагестан. По данным Mash, 27-летнего Тамерлана задержали прямо на взлётно-посадочной полосе. Полицейским он пояснил, что соскучился по родине, а денег на билет у него не было, так и родилась заведомо провальная идея проскочить на борт зайцем.

Парень перелез через забор аэропорта, увильнул от охраны и пошёл искать Airbus авиакомпании "Россия" с направлением Санкт-Петербург – Махачкала. Вскоре его и задержали.

Ничего запрещённого при себе у пассажира найдено не было, но охрану Пулково усилили на всякий случай.

Опоздавший пассажир пытался зайцем вылететь из Домодедово в Калининград в багажном отделении

Опоздавший пассажир пытался зайцем вылететь из Домодедово в Калининград в багажном отделении

Ранее Лайф рассказывал, что 26-летнему безбилетнику удалось добраться из Гватемалы в США в нише шасси самолёта. За время нелегального путешествия он получил обморожение и травмы и был госпитализирован, а после лечения — арестован.

Обложка ©

ТАСС / Смышляев Алексей

Марина Калегина
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