Безбилетник хотел улететь из Пулково в Дагестан в отсеке шасси, но был задержан

Пассажир-безбилетник пытался пробраться в салон самолёта через механизм шасси и бесплатно улететь из Пулково в Дагестан. По данным Mash, 27-летнего Тамерлана задержали прямо на взлётно-посадочной полосе. Полицейским он пояснил, что соскучился по родине, а денег на билет у него не было, так и родилась заведомо провальная идея проскочить на борт зайцем.

Парень перелез через забор аэропорта, увильнул от охраны и пошёл искать Airbus авиакомпании "Россия" с направлением Санкт-Петербург – Махачкала. Вскоре его и задержали.

Ничего запрещённого при себе у пассажира найдено не было, но охрану Пулково усилили на всякий случай.