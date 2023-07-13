Врач объяснила, почему после спортзала болят мышцы

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему на следующий день после тренировки в спортзале начинают болеть мышцы. Дело действительно в молочной кислоте, однако не только в ней одной.

Когда в первый раз после долгого отдыха оказывается задействована большая масса мышц, они начинают требовать энергии: "съедаются" глюкоза, гликоген, а затем и жиры. После этого оживает интерлейкин-6 — главный среди факторов воспаления, который "присматривает" за энергетическими богатствами и "возмущается", когда их "грабят". Именно из-за него на следующий день появляется боль в мышцах.

"Но если мы продолжим, то организм привыкнет к "грабежу ресурсов", то есть к тому, что мышечная ткань теперь активна и требует питания. Интерлейкин-6 смирится с тем, что часть ресурсов каждый день будет растрачена, и перестанет поднимать "восстания", — пояснила Павлова в своём телеграм-канале.

Однако такой эффект возможен лишь при условии постоянного усилия над собой. По мнению врача, физическую нагрузку необходимо давать своему телу каждый день, тогда возникнет "эффект тренированности".

"А это совершенно фантастическое ощущение собственного тела — головокружительное и настолько приятное, что перестаёшь удивляться тому, чего эти люди так рвутся в спортзал, да ещё и каждый день", — добавила эндокринолог.