"Я не должен быть таким фамильярным": Байден оконфузился во время обращения к Зеленскому
Байден фамильярно обратился к Зеленскому и извинился
Президент Соединённых Штатов Джо Байден некорректно обратился к украинскому коллеге во время выступления на полях саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе. Кадры с моментом, где политик называет лидера Незалежной "Владимиром", появились в Сети.
Байден фамильярно обратился к Зеленскому. Видео © Twitter / SkyNews
"Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным", — сказал американский лидер.
Оплошность Байдена вызвала смех у некоторых лидеров стран альянса, которые присутствовали на мероприятии. После этого глава Белого дома исправился и обратился к украинскому президенту более официально.
"Я вместе с господином Зеленским обсуждал то, какие гарантии мы могли бы дать за это время, когда я находился на Украине и когда мы встречались в других местах", — заявил Байден.
Ранее Лайф сообщал, что американский президент Джо Байден пошутил над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Беседу лидер США начал с "плохих новостей".
Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency