"Я не должен быть таким фамильярным": Байден оконфузился во время обращения к Зеленскому

Президент Соединённых Штатов Джо Байден некорректно обратился к украинскому коллеге во время выступления на полях саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе. Кадры с моментом, где политик называет лидера Незалежной "Владимиром", появились в Сети.

Байден фамильярно обратился к Зеленскому. Видео © Twitter / SkyNews

"Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным", — сказал американский лидер.

Оплошность Байдена вызвала смех у некоторых лидеров стран альянса, которые присутствовали на мероприятии. После этого глава Белого дома исправился и обратился к украинскому президенту более официально.

"Я вместе с господином Зеленским обсуждал то, какие гарантии мы могли бы дать за это время, когда я находился на Украине и когда мы встречались в других местах", — заявил Байден.