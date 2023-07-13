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13 июля, 08:57

"Я не должен быть таким фамильярным": Байден оконфузился во время обращения к Зеленскому

Байден фамильярно обратился к Зеленскому и извинился

Президент Соединённых Штатов Джо Байден некорректно обратился к украинскому коллеге во время выступления на полях саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе. Кадры с моментом, где политик называет лидера Незалежной "Владимиром", появились в Сети.

Байден фамильярно обратился к Зеленскому. Видео © Twitter / SkyNews

"Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным", — сказал американский лидер.

Оплошность Байдена вызвала смех у некоторых лидеров стран альянса, которые присутствовали на мероприятии. После этого глава Белого дома исправился и обратился к украинскому президенту более официально.

Байден перебил Зеленского шуткой об Украине и НАТО

Байден перебил Зеленского шуткой об Украине и НАТО

"Я вместе с господином Зеленским обсуждал то, какие гарантии мы могли бы дать за это время, когда я находился на Украине и когда мы встречались в других местах", — заявил Байден.

Ранее Лайф сообщал, что американский президент Джо Байден пошутил над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе. Беседу лидер США начал с "плохих новостей".

Обложка ©

Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Иван Косицын
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