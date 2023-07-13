Россиян предупредили о возможном резком сокращении поставок лекарств для животных

Ужесточение правил ввода в оборот ветпрепаратов может привести к образованию дефицита тех, что привозят из-за рубежа. На данный момент новым требованиям отвечают лишь 19 лекарств из 127, которые ввозились в РФ в прошлом году. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей.

В числе препаратов, которые могут разрешить использовать, отсутствуют кардиологические и стоматологические. Кроме того, в перечне нет антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств, которые были изготовлены в течение последних трёх-семи лет. Предполагается, что подтвердить соответствие новым правилам нужно будет не только поставщикам новых препаратов, но и тем, кто ввозит их давно. По данным СМИ, членам АВФАРМ, как правило, отказывают в сертификации.

Отметим, что с начала сентября будет действовать запрет на поставки в РФ продукции организаций, которые не прошли проверку по требованиям надлежащей производственной практики, то есть GMP. Для ввода в оборот ветпрепаратов производителям надо отправить в Россельхознадзор документ, который подтверждает соответствие необходимым условиям.