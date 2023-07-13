Открытое горение в уральском селе Шайдуриха ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Пожарные продолжают работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Видео © Telegram / МЧС России по Свердловской области
"В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по проливке, разборке", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара есть одна жертва. Как сообщили в СК, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Накануне Лайф сообщал, что в Свердловской области пожар из леса перекинулся на жилые дома в селе Шайдуриха. Из охваченного огнём населённого пункта начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило около 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.
Telegram / МЧС России по Свердловской области