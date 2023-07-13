Открытое горение в уральском селе Шайдуриха ликвидировали

По предварительным данным, в результате пожара есть одна жертва. Как сообщили в СК, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Накануне Лайф сообщал, что в Свердловской области пожар из леса перекинулся на жилые дома в селе Шайдуриха. Из охваченного огнём населённого пункта начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило около 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.