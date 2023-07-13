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13 июля, 09:29

Открытое горение в уральском селе Шайдуриха ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Пожарные продолжают работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Видео © Telegram / МЧС России по Свердловской области

"В селе Шайдуриха открытое горение ликвидировано, продолжаются работы по проливке, разборке", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара есть одна жертва. Как сообщили в СК, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов

"Вся улица сгорела": Жуткий пожар охватил в уральском селе уже десятки домов

Накануне Лайф сообщал, что в Свердловской области пожар из леса перекинулся на жилые дома в селе Шайдуриха. Из охваченного огнём населённого пункта начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило около 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.

Обложка ©

Telegram / МЧС России по Свердловской области

Наталья Исакова
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