В центре Афин взорвалась бомба, ещё одну удалось обезвредить

Возле здания Великой масонской ложи Греции в центре Афин рано утром 13 июля сработало взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал, сообщает телеканал EPT.

"Нанесён только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — отмечает канал.

Речь, вероятно, идёт о самодельном взрывном устройстве (СВУ). Возникшее возгорание потушили пожарные. При этом перед взрывом поступил звонок с предупреждением. А внутри здания была обнаружена подозрительная коробка, в которой также находилось взрывное устройство. Бомбу обезвредили управляемым взрывом.