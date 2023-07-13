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13 июля, 09:35

В центре Афин взорвалась бомба, ещё одну удалось обезвредить

<p>Последствия взрыва в центре Афин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/eprotothema/status/1679410178318376960/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eprotothema</a></p>

Последствия взрыва в центре Афин. Обложка © Twitter / eprotothema

Возле здания Великой масонской ложи Греции в центре Афин рано утром 13 июля сработало взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал, сообщает телеканал EPT.

"Нанесён только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — отмечает канал.

Речь, вероятно, идёт о самодельном взрывном устройстве (СВУ). Возникшее возгорание потушили пожарные. При этом перед взрывом поступил звонок с предупреждением. А внутри здания была обнаружена подозрительная коробка, в которой также находилось взрывное устройство. Бомбу обезвредили управляемым взрывом.

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Ранее Лайф писал, что мопед, взорвавшийся вчера вечером во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии, был заминирован. Неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице Земской. В итоге она сдетонировала накануне вечером. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров. Пострадали две женщины.

Иван Косицын
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