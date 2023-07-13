В центре Афин взорвалась бомба, ещё одну удалось обезвредить
Последствия взрыва в центре Афин. Обложка © Twitter / eprotothema
Возле здания Великой масонской ложи Греции в центре Афин рано утром 13 июля сработало взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал, сообщает телеканал EPT.
"Нанесён только материальный ущерб. Обнаружены остатки взрывного механизма", — отмечает канал.
Речь, вероятно, идёт о самодельном взрывном устройстве (СВУ). Возникшее возгорание потушили пожарные. При этом перед взрывом поступил звонок с предупреждением. А внутри здания была обнаружена подозрительная коробка, в которой также находилось взрывное устройство. Бомбу обезвредили управляемым взрывом.
Ранее Лайф писал, что мопед, взорвавшийся вчера вечером во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии, был заминирован. Неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице Земской. В итоге она сдетонировала накануне вечером. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров. Пострадали две женщины.