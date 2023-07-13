Взорвавшийся во дворе блогера Талипова в Феодосии мопед был заминирован
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии. Обложка © Telegram / "ТалипоV Online Z"
Мопед, взорвавшийся вчера вечером во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии, был заминирован. Об этом сообщает SHOT.
Место взрыва во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии. Видео © Telegram / "ТалипоV Online Z"
По данным телеграм-канала, неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице Земской. В итоге она сдетонировала накануне в районе семи часов вечера. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров.
Кроме того, пострадали две пожилые женщины, их пришлось госпитализировать. У 85-летней пенсионерки диагностировали рваные раны голеней, а у 61-летней — осколочные ранения живота. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Злоумышленника, подложившего взрывчатку, уже ищут.
Ранее Лайф рассказывал о попытке покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова, которую предотвратила ФСБ РФ. Сотрудники задержали россиянина, которого удалось завербовать агентам СБУ. Как установлено, он планировал взорвать машину Аксёнова, однако был задержан, когда забирал бомбу из тайника. Сам политик поблагодарил службы безопасности за оперативность и профессионализм.