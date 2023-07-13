Взорвавшийся во дворе блогера Талипова в Феодосии мопед был заминирован

Мопед, взорвавшийся вчера вечером во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии, был заминирован. Об этом сообщает SHOT.

Место взрыва во дворе блогера Александра Талипова в Феодосии. Видео © Telegram / "ТалипоV Online Z"

По данным телеграм-канала, неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице Земской. В итоге она сдетонировала накануне в районе семи часов вечера. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров.

Кроме того, пострадали две пожилые женщины, их пришлось госпитализировать. У 85-летней пенсионерки диагностировали рваные раны голеней, а у 61-летней — осколочные ранения живота. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Злоумышленника, подложившего взрывчатку, уже ищут.