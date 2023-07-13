Под Петербургом председателю СНТ с фамилией Погорелов сожгли авто
В Ленинградской области неизвестный поджёг авто председателя СНТ Погорелова
Неизвестные подожгли авто председателя СНТ "Юбилейное" в Ленинградской области с фамилией Погорелов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Неизвестный поджёг авто председателя СНТ "Юбилейное" Погорелова. Видео © LIFE
Пожар произошёл около дома № 804 по 30 Линии в СНТ "Юбилейное" массива Лехтуси. Сначала загорелся припаркованный Peugeot Boxer супруги Погорелова, однако огонь быстро перешёл и на его Toyota Avensis. Спасти авто не удалось, обе машины выгорели полностью.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это был поджог. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно, как неизвестный в капюшоне подбирается к авто, после чего разгорается яркое пламя. Возбуждено уголовное дело. По подсчётам, сумма ущерба составила два миллиона рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный мужчина угрожал сжечь пункт сбора на военную службу. Он попытался проникнуть в здание ночью, чем привлёк внимание почти всех местных — громко стучал в дверь, выкрикивая различные угрозы. В итоге попытка оказалась тщетной и не привела ни к чему, кроме его задержания прибывшими полицейскими.
LIFE