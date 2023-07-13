Под Петербургом председателю СНТ с фамилией Погорелов сожгли авто

Неизвестные подожгли авто председателя СНТ "Юбилейное" в Ленинградской области с фамилией Погорелов. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный поджёг авто председателя СНТ "Юбилейное" Погорелова. Видео © LIFE

Пожар произошёл около дома № 804 по 30 Линии в СНТ "Юбилейное" массива Лехтуси. Сначала загорелся припаркованный Peugeot Boxer супруги Погорелова, однако огонь быстро перешёл и на его Toyota Avensis. Спасти авто не удалось, обе машины выгорели полностью.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что это был поджог. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно, как неизвестный в капюшоне подбирается к авто, после чего разгорается яркое пламя. Возбуждено уголовное дело. По подсчётам, сумма ущерба составила два миллиона рублей.