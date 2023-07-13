Регион

Уведомления отключены

13 июля, 09:37

В Бурятии врачи вернули зрение девочке, в чей глаз угодил дротик во время игры в дартс

В Бурятии врачи помогли вернуть зрение девочке, которая получила тяжёлую травму с повреждением хрусталика во время игры в дартс. Из-за острого наконечника дротика дело дошло до катаракты, но медики смогли помочь юной пациентке, хоть с момента травмы прошло три года.

В Бурятии врачи-офтальмологи прооперировали девочку, которая лишилась зрения из-за дротика, попавшего в глаз. Фото © ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

В Бурятии врачи-офтальмологи прооперировали девочку, которая лишилась зрения из-за дротика, попавшего в глаз. Фото © ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

После удаления поражённых тканей и противовоспалительной терапии ребёнку имплантировали искусственную линзу. Её установили на место естественного хрусталика. Преимущества такой операции заключаются в быстром восстановлении зрения и коротком реабилитационном периоде.

"Врачи-офтальмологи провели имплантацию мягкой интраокулярной линзы в правый глаз. Послеоперационный период протекает без осложнений", рассказали нашим коллегам из kp.ru в Детской республиканской клинической больнице.

На сегодняшний день зрение пациентки значительно улучшилось, прогноз врачей благоприятный.

Турецкие врачи нашли под веком ребёнка более 10 живых личинок мухи

Турецкие врачи нашли под веком ребёнка более 10 живых личинок мухи

Ранее врачи предупредили, что длительное смотрение на солнце может вызвать ожог сетчатки глаза. У человека есть система защиты от повреждающего действия света: он рефлекторно зажмуривает глаза и отворачивает голову, когда видит что-то яркое, а также в этот момент сужается до минимума зрачок. Но при длительном нахождении в открытой заснеженной местности влияние солнечных лучей может привести к снежной офтальмии.

Обложка ©

Amanda Dalbjörn / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров