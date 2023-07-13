В Бурятии врачи вернули зрение девочке, в чей глаз угодил дротик во время игры в дартс

В Бурятии врачи помогли вернуть зрение девочке, которая получила тяжёлую травму с повреждением хрусталика во время игры в дартс. Из-за острого наконечника дротика дело дошло до катаракты, но медики смогли помочь юной пациентке, хоть с момента травмы прошло три года.

В Бурятии врачи-офтальмологи прооперировали девочку, которая лишилась зрения из-за дротика, попавшего в глаз. Фото © ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ

После удаления поражённых тканей и противовоспалительной терапии ребёнку имплантировали искусственную линзу. Её установили на место естественного хрусталика. Преимущества такой операции заключаются в быстром восстановлении зрения и коротком реабилитационном периоде.

"Врачи-офтальмологи провели имплантацию мягкой интраокулярной линзы в правый глаз. Послеоперационный период протекает без осложнений", — рассказали нашим коллегам из kp.ru в Детской республиканской клинической больнице.

На сегодняшний день зрение пациентки значительно улучшилось, прогноз врачей благоприятный.