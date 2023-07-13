Лебедей из музея-заповедника "Гатчина" предложили назвать Каем и Гердой

Двух белоснежных лебедей, привезённых в музей-заповедник "Гатчина" из подмосковного Чехова, могут назвать Кай и Герда — как в известной сказке Андерсена "Снежная Королева". Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Всего из Московской области прибыли четыре птицы. В дороге они провели восемь часов, после чего ещё около недели — в карантине. А когда их наконец выпустили, сразу стало ясно, что у пар совершенно разный характер: пока одна, совершенно не боясь, вышла на воду, другая же действовала осторожно и с некой опаской.

"В родном питомнике их окружало множество пернатых, и таких просторов новосёлы ещё не видели. Специалисты сравнивают питомник с большой коммуналкой, а Гатчинский парк — с роскошной усадьбой. Впрочем, даже для того, чтобы освоиться в царских условиях, лебедям понадобится время", — рассказали сотрудники музея-заповедника "Гатчина".

Осталось решить, как назвать птиц-новосёлов. Сейчас этим занимаются пользователи соцсетей, проголосовали уже почти две тысячи человек. Среди вариантов: Амур и Психея, Азор и Земира, Дафнис и Хлоя, Филемон и Бавкида, Тристан и Изольда, Вертумн и Помона, Макар и Фрося, Проша и Руфа, а также Кай и Герда. Последний вариант пока лидирует.