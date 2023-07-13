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13 июля, 10:29

Лебедей из музея-заповедника "Гатчина" предложили назвать Каем и Гердой

<p>Лебеди, привезённые в Гатчину из подмосковного Чехова. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nxeq0fS_AeE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Музей-заповедник "Гатчина"</a></p>

Лебеди, привезённые в Гатчину из подмосковного Чехова. Обложка © YouTube / Музей-заповедник "Гатчина"

Двух белоснежных лебедей, привезённых в музей-заповедник "Гатчина" из подмосковного Чехова, могут назвать Кай и Герда — как в известной сказке Андерсена "Снежная Королева". Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Всего из Московской области прибыли четыре птицы. В дороге они провели восемь часов, после чего ещё около недели — в карантине. А когда их наконец выпустили, сразу стало ясно, что у пар совершенно разный характер: пока одна, совершенно не боясь, вышла на воду, другая же действовала осторожно и с некой опаской.

"В родном питомнике их окружало множество пернатых, и таких просторов новосёлы ещё не видели. Специалисты сравнивают питомник с большой коммуналкой, а Гатчинский парк — с роскошной усадьбой. Впрочем, даже для того, чтобы освоиться в царских условиях, лебедям понадобится время", — рассказали сотрудники музея-заповедника "Гатчина".

Осталось решить, как назвать птиц-новосёлов. Сейчас этим занимаются пользователи соцсетей, проголосовали уже почти две тысячи человек. Среди вариантов: Амур и Психея, Азор и Земира, Дафнис и Хлоя, Филемон и Бавкида, Тристан и Изольда, Вертумн и Помона, Макар и Фрося, Проша и Руфа, а также Кай и Герда. Последний вариант пока лидирует.

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Николь Вербер
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