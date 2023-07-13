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13 июля, 10:17

"Роскосмос" провёл успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты "Ангара"

<p>Двигатель РД-191 для ракеты "Ангара". Обложка <strong style="font-weight: bold;">©</strong> Telegram / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/10114" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a></p>

Двигатель РД-191 для ракеты "Ангара". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Научно-производственное объединение "Энергомаш" провело успешные испытания однокамерного жидкостного двигателя РД-191, работающего на керосине и жидком кислороде, который предназначен для ракеты "Ангара". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"На испытательном комплексе научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко (входит в госкорпорацию "Роскосмос") проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства "Ангара", — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что для "Энергомаша" программа РД-191 является приоритетной. Её цель — решение стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах госзаказчиков. Для этого реализуются два основных направления. Указывается, что это изготовление и поставка двигателей РД-191 для комплектации серийных ракет-носителей тяжёлого и лёгкого классов "Ангара-А5" и "Ангара-1.2", а также разработка модернизированного варианта РД-191М для комплектации "Ангара-А5М".

Объединение "Энергомаш" начало разработку ракетного двигателя РД-191 ещё в конце 1998 года. Первое огневое испытание состоялось в июле 2001 года.

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Ранее сообщалось, что дата запуска автоматической станции "Луна-25" перенесена с 13 июля на август. В настоящий же момент проводится заключительный цикл наземных испытаний космического аппарата.

Светлана Оперук
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