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Опубликовано 13 июля 2023, 13:38

В Черногории задержан разыскиваемый через Интерпол россиянин

В Черногории сотрудники полиции задержали россиянина в аэропорту города Тивата. Этот гражданин РФ находится в базе розыска Национального центрального бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает местный телеканал RTCG со ссылкой на полицию.

Как пояснили там, по данным следствия, "Г.М. непрерывно с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края в России и использовал своё положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью".

Задержанному россиянину 59 лет. Ордер на его арест был выдан московским бюро Интерпола.

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Ранее в Москве задержали одного из самых долго разыскиваемых Интерполом преступников. 40-летнего мужчину обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения, после чего взяли на Волхонке.

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ТАСС / AP / Risto Bozovic

Андрей Григорьев
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