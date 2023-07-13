В Черногории задержан разыскиваемый через Интерпол россиянин

В Черногории сотрудники полиции задержали россиянина в аэропорту города Тивата. Этот гражданин РФ находится в базе розыска Национального центрального бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает местный телеканал RTCG со ссылкой на полицию.

Как пояснили там, по данным следствия, "Г.М. непрерывно с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края в России и использовал своё положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью".

Задержанному россиянину 59 лет. Ордер на его арест был выдан московским бюро Интерпола.