"Современник" отменил спектакли с участием Марины Неёловой из-за её болезни

Руководство "Современника" отменило спектакли, в которых играет советская и российская актриса Марина Неёлова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дирекцию театра. При этом там не стали комментировать госпитализацию актрисы.

"Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с её участием отменены", — говорится в сообщении.