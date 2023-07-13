"Современник" отменил спектакли с участием Марины Неёловой из-за её болезни
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Руководство "Современника" отменило спектакли, в которых играет советская и российская актриса Марина Неёлова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дирекцию театра. При этом там не стали комментировать госпитализацию актрисы.
"Марина Мстиславовна больна, поэтому пока спектакли с её участием отменены", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно об экстренной госпитализации Марины Неёловой в тяжёлом состоянии. Ещё в начале июля актриса пожаловалась на боли в животе. Неёлову положили в московскую больницу, у неё диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит.