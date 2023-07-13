Учёные Сеченовского университета научились определять депрессию по голосу
Российские учёные разработали новый метод анализа голоса, который с высокой точностью может определить наличие депрессии по речи человека. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Как рассказали в вузе, отличить людей с депрессивными расстройствами от здоровых можно с помощью частоты голоса, интонации и скорости речи. Поставить диагноз может разработанная специалистами нейросеть. В ближайшее время учёные реализуют своё открытие в виде мобильного приложения, в котором человеку необходимо будет зачитать фрагмент текста и выполнить несколько заданий. На весь анализ уйдёт не более десяти минут, обещают исследователи.
"Разумеется, точный диагноз сможет поставить только врач. Однако наше приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста", — цитирует "Газета. ru" автора разработки, психотерапевта Дмитрия Петелина.
Ранее китайские учёные заявили, что регулярное употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, повышает риск возникновения депрессии. Причём наиболее ярко эта связь выражена среди молодых мужчин, утверждают специалисты.
Freepik