Учёные Сеченовского университета научились определять депрессию по голосу

Российские учёные разработали новый метод анализа голоса, который с высокой точностью может определить наличие депрессии по речи человека. Об этом сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

Как рассказали в вузе, отличить людей с депрессивными расстройствами от здоровых можно с помощью частоты голоса, интонации и скорости речи. Поставить диагноз может разработанная специалистами нейросеть. В ближайшее время учёные реализуют своё открытие в виде мобильного приложения, в котором человеку необходимо будет зачитать фрагмент текста и выполнить несколько заданий. На весь анализ уйдёт не более десяти минут, обещают исследователи.