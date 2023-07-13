Российский боец Юган в одиночку отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию

Российский боец Южной группировки войск с позывным Юган, несмотря на контузию, в одиночку остановил атаку ВСУ на позиции на Донецком направлении. О героизме военного рассказало РИА "Новости".

Как рассказал командир подразделения, где служит Юган, противник начал наступления на позиции ВС РФ, но перепутал местоположение окопов, это дало российским бойцам время. Юган открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомёта. Боец получил контузию, но всё же сменил позицию, вступил в бой и ранил одного украинского военного. Второй решил бежать, но нарвался на минные заграждения.

По словам командира, Юган был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет под Донецком. Сейчас боец находится в госпитале на лечении.