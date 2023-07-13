"Это глубоко больной и несчастный человек... Правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам. — Прим. Лайфа) , предложить ему медицинскую помощь", — сказал он.

По словам Володина, в Америке нет хороших врачей, которые могли бы вылечить Байдена, а вот в российском институте имени Сербского есть. Причём до тех пор, пока президенту Штатов не окажут медпомощь, во всех государствах не наступит спокойствие, уверен Володин. Дело в том, что сейчас Вашингтон создаёт напряжённость в мире. И пока страдает Байден, страдает и множество людей, добавил политик.