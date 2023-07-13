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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 14:56
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В Госдуме сочли необходимым предложить Байдену медпомощь

Володин: Правильно было бы предложить Байдену медицинскую помощь

Россия могла бы предложить президенту Джо Байдену медицинскую помощь, ведь это больной и несчастный человек. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это глубоко больной и несчастный человек... Правильно было бы по международной линии, Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам. — Прим. Лайфа), предложить ему медицинскую помощь", — сказал он.

По словам Володина, в Америке нет хороших врачей, которые могли бы вылечить Байдена, а вот в российском институте имени Сербского есть. Причём до тех пор, пока президенту Штатов не окажут медпомощь, во всех государствах не наступит спокойствие, уверен Володин. Дело в том, что сейчас Вашингтон создаёт напряжённость в мире. И пока страдает Байден, страдает и множество людей, добавил политик.

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Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Евгения Колесникова
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