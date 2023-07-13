Госдума одобрила штрафы для иноагентов в размере до 300 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о штрафах для иностранных агентов, проигнорировавших предписание Минюста о нарушении закона. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за невыполнение предписания или предупреждения Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах. Для граждан штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Напомним, начиная с прошлого года Минюст пополняет список иноагентов. Недавно туда попали музыкант Борис Гребенщиков* и журналист Андрей Караулов*. Они выступали против СВО, поддерживали киевский режим и распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.