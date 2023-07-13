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13 июля, 12:22

У хозяйки застреленной в Подмосковье медведицы было много животных

У хозяйки застреленной в подмосковной деревне Большое Сареево медведицы было много животных, а сама хищница была пожилой. Об этом рассказал местный житель.

Огромный вольер, где жила медведица, стоял рядом с домом. Видео © Телеканал "360"

"Когда-то давно у неё были разные животные, но как обстоят дела на сегодняшний день — не в курсе. Я думал, что и медведицы уже нет, потому что, когда хозяйка взяла её к себе, та уже была в возрасте", — отметил он в интервью телеканалу "360".

Женщину, которая держала у себя косолапую, мужчина назвал нормальной. По его словам, проблем с животными у хозяйки Машки раньше не было и никто не сбегал. Судя по видео с места ЧП, огромный вольер, где жила медведица, стоит рядом с домом.

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Лайф напоминает, что хищница пыталась напасть на хозяйку. Женщина плохо закрыла клетку, и Маша, которая жила у неё больше 20 лет, смогла выбежать на участок. К счастью, местной жительнице удалось скрыться в ближайшем кафе. Сбежавшую медведицу застрелили.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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