Мэр Донецка: Система ПВО отразила атаку украинских войск

Российская система ПВО отразила атаку Украины по Донецку. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"ПВО отразило очередную атаку нацистов по городу. Наше небо под надёжной защитой!" — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото работы системы противовоздушной обороны.