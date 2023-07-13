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13 июля, 11:53

Мэр Донецка: Система ПВО отразила атаку украинских войск

<p>Работа ПВО в небе над Донецком. Фото © телеграм-канал мэра Донецка <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/18607" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексея Кулемзина</a></p>

Работа ПВО в небе над Донецком. Фото © телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Российская система ПВО отразила атаку Украины по Донецку. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"ПВО отразило очередную атаку нацистов по городу. Наше небо под надёжной защитой!" — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото работы системы противовоздушной обороны.

Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке

Появилось видео с последствиями обстрела ВСУ мечети "Ахать Джами" в Донецке

А 5 июля шесть человек получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Удар пришёлся по улице Воздушной в Кировском районе и по Петровскому району.

Александра Вишнякова
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