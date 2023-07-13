Нарколог объяснил, можно ли напиться "в стельку" цифровым алкоголем

У человека может появиться зависимость от цифрового алкоголя. Риск привыкания связан с тем, что от этой технологии потребитель получает удовольствие. А можно ли напиться таким алкоголем в плане интоксикации? Подробнее об этом рассказал нарколог Алексей Луньков в беседе с РИА "ФедералПресс".

Цифровой алкоголь — это технология, основанная на аудиофайлах, с помощью которой человек может почувствовать опьянение, не употребляя при этом спиртное. Разработка была представлена на выставке "Иннопром".

"Всё, от чего человек получает удовольствие, от этого может возникнуть зависимость. Если возбуждается центр удовольствий в мозгу, то возбудитель может вызвать и привыкание", — сказал Луньков.

По словам эксперта, во время употребления алкоголя человек испытывает сначала эйфорию, после чего — интоксикацию. А напиться цифровым напитком не получится. В результате человек почувствует ту же эйфорию, возможно даже экстаз, который приходит при употреблении некоторых наркотиков, которые не содержат токсических веществ.