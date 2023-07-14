На следующей неделе доллар войдёт в новую фазу: Каким будет курс рубля и чего боятся экономисты На валютном рынке начались скачки курса. В четверг доллар на бирже взлетел выше 91 рубля, а евро — 101, а затем снижался. На следующей неделе экономисты ждут ключевое событие, которое заметно повлияет на валютный график. Что будет с курсом рубля? 13 июля, 23:41 Курсы доллара и евро продолжают расти. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Каких событий ждут экономисты на следующей неделе

Отзывчивость курса рубля на позитивные общерыночные факторы низкая. Это происходит из-за всё ещё актуальных сложностей с доходной и расходной базами баланса и бюджета. Инфляционное давление усиливается на фоне роста госрасходов и ослабления рубля. В результате Центробанк может повысить ключевую ставку уже в следующую пятницу, 21 июля. В теории это фактор поддержки для рубля, но он всё-таки во многом уже заложен в курс. Если Центробанк повысит ставку с 7,5% до 8,00%, то реакция рубля может быть нейтральной. А вот если больше, то возможно локальное укрепление. Так видит обстановку на валютном рынке начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

— У рубля появилось несколько факторов, которые помогают остановить обвал против иностранных валют и перевести его в фазу консолидации. Первый: Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что, по предварительным данным, в период январь – июнь текущего года федеральный бюджет РФ исполнился с дефицитом в размере 2,595 триллиона рублей. Именно разрастающийся дефицит стал причиной резкого ослабления рубля с начала года. Второй и третий: падающий индекс доллара и ралли цен на нефть, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ослабление доллара вызвали последние данные по инфляции в США за июнь. Индекс доллара снизился до уровня 100,00 пункта с предыдущих 101,29 пункта. Нефть подорожала из-за резкого ослабления доллара. Цена на нефть марки Brent повысилась на 12,6% — до 80,63 доллара.

На неделе с 17 по 21 июля в центре внимания участников рынка будет заседание Банка России по ключевой ставке. На заседании 21 июля регулятор может поднять ключевую ставку для стабилизации экономической ситуации. Это весьма вероятно на фоне усиления инфляционного давления, вызванного ослаблением рубля.

— С одной стороны, текущие показатели инфляции находятся ниже целевого уровня и нет явных оснований для повышения ставки. С другой — история политики Банка России показывает, что он ориентируется на ожидания, а не только на текущие данные. На предыдущих заседаниях уже обсуждалось повышение ставок, поэтому её повышение не станет сюрпризом. Решение ЦБ окажет влияние на рубль, если ставка будет повышена более чем на 100+ базисных пунктов, — отметил Владислав Антонов.

Прогноз курса доллара и евро

Сейчас на валютном рынке появилось много спекулянтов. Из-за этого дать объективный прогноз курса рубля достаточно сложно. Многие пользуются нестабильностью курса, чтобы заработать. При этом простым неквалифицированным инвесторам играть на валютном курсе не стоит. Это может обернуться большими потерями. Так охарактеризовал рынок специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

21 июля Центробанк примет решение о ключевой ставке, которое повлияет на курс валют. Фото © Shutterstock

— Чтобы зарабатывать на курсе валют, необходимо знать обо всех последних событиях экспортно-импортных операций основных предприятий страны, серьёзно вникать и разбираться в валютной политике Центробанка, учитывать сезонные факторы (вроде начала периода отпусков), временные факторы (налоговый период) и многое другое. Для ценового ориентира на следующую неделю можно сказать, что рубль на бирже по отношению к основным валютам будет укрепляться. По доллару США курс рубля стремится на уровень 89 рублей за доллар, по евро — 99 рублей за евро, — добавил Ярослав Островский.

На следующей неделе можно ожидать некоторой поддержки рублю на фоне приближения налогового периода. Кроме того, нефтяные цены заметно отскочили в последние дни, пока никак не сказавшись на курсе. В последнее время сырьевой фактор сказывается с лагом во времени. Тем не менее на ожиданиях роста предложения валютной выручки уже в ближайшее время есть шансы на возврат курса чуть ниже 90 по доллару и к 98–100 по евро. Такой прогноз сделал Василий Карпунин.

Владислав Антонов отметил, что нисходящий тренд по рублю сохраняется. Если будут какие-то изменения, то они произойдут после заседания ЦБ и нарастающих продаж валюты для уплаты налога.

— Есть ещё один важный момент, который может нивелировать рост цен на нефть. Баррель Urals стоит 63 доллара и превысил установленный странами G7 потолок цен в 60 долларов. В связи с этим возможно изменение динамики её экспорта. Покупателям придётся проявить смекалку и найти способ, как купить нефть, обойдя санкции и не подставляя себя. А поскольку нисходящий тренд по рублю в силе, то вполне вероятно увидеть возвращение курса доллара к уровням 93 рубля, а евро — 103 рубля, — пояснил Владислав Антонов.

Курс валют будет зависеть от того, как себя будут чувствовать нефтяные котировки, — в последнее время там заметна позитивная тенденция, акции нефтяных компаний подрастают. Надо смотреть на котировки в среднесрочной перспективе. В этом году и прошлом не раз наблюдали, когда после таких пиков волатильности на валютном рынке рубль возвращался в более привычные нам значения. На это обратил внимание первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

— Рубль находится в свободном плавании и поэтому чутко относится к колебаниям спроса и предложения на валютном рынке. Вспомним ситуацию 2014–2016 годов с сильным ослаблением и последующим укреплением рубля, которая растянулась на два года. Вернуться в равновесие (с поправкой на санкции) рублю в итоге помогло новое бюджетное правило. Сейчас рубль находится в поиске нового равновесия. Ранее казалось, что это где-то в районе 60 рублей за доллар, но, увы, ошибочно. Теперь курс превысил 90 рублей, что тоже выглядит сомнительно. Мы бы исходили из диапазона 75–80 на конец года, но вопрос, в каком состоянии находится торговый баланс, — рассказал директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

Желающие заработать на обмене валют рискуют потерять часть сбережений. Фото © Shutterstock

Он обратил внимание, что данные по экономике продолжают улучшаться. Ожидания бизнеса позитивные, компании оценивают ситуацию нормально, и это хорошая опора. Экономика продолжает адаптироваться. Ожидания по ВВП на этот год со стороны официальных лиц прозвучали на уровне 2,5%, что выглядит близким к реальности. Хотя ситуация на рынке остаётся жёсткой для работодателей.

— Думаю, что слабость рубля будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке. Не исключено, что ЦБ повторит опыт 2018 года, когда ему пришлось на несколько месяцев приподнять ставку. Позитивная сторона в том, что если сейчас ЦБ будет действовать более жёстко, то в будущем он сможет раньше возобновить смягчение денежно-кредитных условий, — добавил Владимир Брагин.

Авторы Нина Важдаева