"Я ушла, хлопнув дверью": Джазовая певица раскрыла, почему не смогла сработаться с Пугачёвой

Джазовая певица Мариам Мерабова рассказала о периоде, когда ей пришлось работать с Аллой Пугачёвой. В 2014 году артистка преподавала вокал в школе творчества Примадонны, но работа там не сложилась. Мерабову не устраивали качество обучения в школе и атмосфера, царившая в учебном заведении. Об этом она рассказала в интервью Вячеславу Манучарову на ютуб-канале "Эмпатия Манучи".

"Я ушла оттуда, хлопнув дверью, потому что я ненавижу жить и работать в ситуации "свиты". Когда мы обговаривали ещё "на берегу", почему я иду работать в эту школу, я сказала, что буду учить детей петь, а не делать вид, что они поют", — призналась Мерабова.

Она уточнила, что все согласились с её условиями, а сама Пугачёва в ходе встречи с певицей заявила: "Это то, что надо". Но впоследствии методы работы не просто не устроили Мерабову, а возмутили её как профессионала. По её словам, воспитанников начали учить петь под фонограмму, некоторые педагоги начали записывать свои голоса вместо детей.

"Я говорю: "Вы чем занимаетесь, Алла Борисовна?! Что вы творите?!" — подчеркнула певица.

В итоге Мерабова решила уйти из школы, и в последнем разговоре Пугачёва заявила певице, что та будет жалеть о своём решении.